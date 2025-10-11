Tassa rifiuti 200mila euro per alleggerire le bollette

Un fondo di 200mila euro per alleggerire il peso della tassa rifiuti ai riccionesi che hanno maggiori difficoltà. Con una delibera la giunta ha approvato il bando che definisce i criteri di accesso al fondo previsto in bilancio. La misura è il risultato del confronto tra amministrazione e le rappresentanze sindacali, tra cui Cgil, Spi Cgil, Cisl Romagna, Fnp Cisl Romagna, Uil Pensionati e Uil. "Con lo stanziamento per l’alleggerimento della Tari, l’amministrazione compie un atto di giustizia sociale e di responsabilità finanziaria - sottolinea l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi -. Questo è un risultato diretto della nostra attenta gestione delle risorse, che ci permette di destinare fondi significativi per aiutare concretamente le famiglie residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

