Tara Davis si scatena a New York e firma il mondiale stagionale! Tempone di Brown sui 200 ottobre rovente

Tara Davis-Woodhall ha eguagliato la già sua miglior prestazione mondiale stagional e nel salto in lungo, volando a 7.13 metri (0,1 ms di vento contrario) in occasione dell’evento tutto femminile organizzato da Athlos a New York (USA). La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e fresca Campionessa del Mondo aveva aperto la serata con 6.65 e 6.82, poi la bella zampata alla terza e ultima prova, precedendo così la connazionale Jasmine Moore (6.64) e la britannica Jazmin Sawyers (6.22). Pareggiato quanto fatto lo scorso 14 settembre in occasione della finale della rassegna iridata a Tokyo (con 0,2 ms di brezza in faccia), ma ora siamo a ottobre inoltrato e non è comune assistere a certe prove di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it
