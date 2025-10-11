Tananai a Bologna | presenta il libro ‘Occhi rossi’ di felicità

Bologna, 11 ottobre 2025 – Contiene più esistenze parallele che si intrecciano e scorrono veloci, la carriera di Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, trentenne milanese, stella del pop italiano. Una storia raccontata nel libro Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicita, che l’artista presenta domani (ore 16), nell’Oratorio San Filippo Neri (Via Manzoni, 5). Ingresso libero con un pass che si ottiene acquistando il libro al negozio Mondadori in via Larga e che permettere di accedere anche al firmacopie successivo alla presentazione. Un volume che, anche nella veste grafica, rappresenta quel ‘caos organizzato’ che mescola creatività e desiderio di vivere fuori dalle regole che esercita da sempre una forte attrazione, specie nei confronti dei più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tananai a Bologna: presenta il libro ‘Occhi rossi’ di felicità

