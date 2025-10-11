Tale e Quale Show terza puntata | chi ha vinto e la classifica
Roma, 10 ottobre 2025 – Terza puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la serata di venerdì 10 ottobre del talent show condotto da Carlo Conti? Nelle prime puntate i protagonisti delle posizioni di vertice in classifica sono stati Samuele Cavallo, Tony Maiello, Pamela Petrarolo e la coppia dei duetti impossibili composta da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. I dieci concorrenti si sono esibiti davanti alla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e il super ospite Leonardo Pieraccioni. La terza puntata di Tale e Quale Show 2025 . Chi ha vinto e la classifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tale - show
“Stessa luna a metà Sei nel cielo sbagliato” Tony Maiello interpreta Mango a #taleequaleshow - X Vai su X
Nuovo appuntamento con le stupefacenti imitazioni di Tale e Quale Show: questa sera alle 21.30 su Rai1, accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del canale a cura di #RaiPubblicaUtilità. - facebook.com Vai su Facebook
Tale e Quale Show, terza puntata: chi ha vinto e la classifica - Cosa è successo nella serata di venerdì 10 ottobre del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Segnala quotidiano.net
Tale e Quale Show 2025, la diretta della terza puntata: Pieraccioni-Malgioglio show, Tony Maiello omaggia Mango, Carmen Di Pietro distrugge Ornella Vanoni - Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, varietà di prima serata firmato Direzione Intrattenimento Prime Time ... Come scrive ilmessaggero.it