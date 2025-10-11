Malgioglio vs Pieraccioni: siparietto esilarante a Tale quale show. “ Se continuiamo così me ne vado a Tu sì que vales, mi piace ”. Cristiano Malgioglio l’ha ripetuto due volte, e il pubblico di Rai 1 è esploso dalle risate. La puntata di venerdì 10 ottobre di Tale e Quale Show è diventata uno show esilarante grazie al quarto giudice d’eccezione Leonardo Pieraccioni, che ha trasformato la serata in un irresistibile varietà all’improvvisazione. Al fianco dei giudici fissi – Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio – il regista toscano non ha perso occasione per prendere di mira il paroliere più imprevedibile della tv. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tale e quale show Malgioglio e le provocazioni di Pieraccioni: ‘Vado a Tu sì que vales’, Conti: ‘Ha chiamato Maria’