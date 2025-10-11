Tale e Quale Show leader in prima serata Cresce il FarWest di Sottile

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Testo Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 3.055.000 spettatori pari al 20.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.086.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2, il film 65 - Fuga dalla terra totalizza una media di 506.000 individui all'ascolto pari al 2.9% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 395.000 teste (presentazione: 388.000 - 2.0%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tale e quale show leader in prima serata cresce il farwest di sottile

© Iltempo.it - Tale e Quale Show leader in prima serata. Cresce il FarWest di Sottile

In questa notizia si parla di: tale - show

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

TALE E QUALE SHOW: IL CAST UFFICIALE DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

tale show leader primaAscolti tv, Tale e Quale Show leader in prima serata. Cresce il FarWest di Sottile - Testo Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare ... Scrive iltempo.it

Tale e Quale Show, chi ha vinto la terza puntata: riassunto, classifica e prossime imitazioni - Chi ha vinto, cosa è successo, imitazioni top e flop della puntata di venerdì 10 ottobre 2025 dello show guidato da Carlo Conti ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Leader Prima