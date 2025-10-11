Tale e Quale Show leader in prima serata Cresce il FarWest di Sottile

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 3.055.000 spettatori pari al 20.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.086.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2, il film 65 - Fuga dalla terra totalizza una media di 506.000 individui all'ascolto pari al 2.9% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.7% pari a una media di 395.000 teste (presentazione: 388.000 - 2.0%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.

