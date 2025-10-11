Carlo Conti torna su Rai Uno con la terza puntata di Tale e Quale Show, un appuntamento imperdibile del venerdì sera, fra esibizioni straordinarie, canzoni da cantare a squarciagola e tanto divertimento. Per la puntata del 10 ottobre il conduttore ha deciso di portare in giuria accanto a Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, l’amico Leonardo Pieraccioni. Il risultato? Una puntata scoppiettante con una giuria che, ancora una volta, ha dominato la scena. Scopriamo dunque le pagelle della terza puntata di Tale e Quale Show fra imitazioni perfette e qualche stonatura. Pamela Petrarolo è una Gianna Nannini strepitosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tale e Quale Show, le pagelle della terza puntata: l’uragano Pieraccioni-Panariello (8), Maiello commuove con Mango (9)