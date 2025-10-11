Tale e quale show chi ha vinto la terza puntata | la classifica completa

News tv. La terza puntata di Tale e Quale Show ha portato sul palco nuove trasformazioni, talento e tanta autoironia. Il varietà di Carlo Conti, ormai appuntamento fisso del venerdì sera di Rai 1, ha conquistato ancora una volta il pubblico con performance sorprendenti e momenti di puro divertimento. In giuria, come sempre, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, affiancati dal super ospite Leonardo Pieraccioni, che ha aggiunto la sua inconfondibile ironia toscana alle valutazioni. Tra imitazioni riuscite e qualche nota stonata, la serata ha offerto uno spettacolo variegato e coinvolgente, dove dieci concorrenti si sono sfidati con grande entusiasmo per accumulare punti preziosi in vista della vittoria finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tale e quale show”, chi ha vinto la terza puntata: la classifica completa

Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo è la vincitrice

Con la sua imitazione di Gianna Nannini, l'ex di Non è la Rai e del Grande Fratello 2024 ha totalizzato 65 punti - Tale e Quale Show 2025, ecco chi ha vinto la terza puntata del 10 ottobre e la classifica generale.