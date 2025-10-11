Tale e Quale Show 2025 Pamela Petrarolo è la vincitrice della terza puntata | la classifica puntata

Pamela Petrarolo trionfa nella terza puntata di Tale e Quale Show su Rai1 con la sua interpretazione di Gianna Nannini. Al secondo posto Tony Maiello nei panni di Mango. Ecco la classifica completa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tale e Quale Show 2025, la terza puntata: vince Pamela Petarolo (Gianna Nannini), la classifica e le assegnazioni della prossima settimana. Cosa è successo - Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, varietà di prima serata firmato Direzione Intrattenimento Prime Time ... ilmessaggero.it scrive

Tale e Quale Show, terza puntata: chi ha vinto e la classifica - Cosa è successo nella serata di venerdì 10 ottobre del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Da quotidiano.net