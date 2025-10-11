Tale e Quale Show 2025 chi ha vinto la terza punatata? Ecco la classifica completa

Movieplayer.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'appuntamento di venerdì 10 ottobre, Tale e Quale Show ha eletto una nuova vincitrice di puntata: ecco la nuova classifica provvisoria. La terza puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 10 ottobre, ha portato lo show condotto da Carlo Conti a imporsi ancora una volta in prima serata. Il programma di Rai 1 ha infatti totalizzato 20,5 punti di share, contro i 15,1 di Tradimento, in onda su Canale 5. A far compagnia al conduttore, ieri sera, non soltanto la giuria, come sempre composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ma anche il suo buon amico Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tale e quale show 2025 chi ha vinto la terza punatata ecco la classifica completa

© Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la terza punatata? Ecco la classifica completa

In questa notizia si parla di: tale - show

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

TALE E QUALE SHOW: IL CAST UFFICIALE DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

tale show 2025 haTale e Quale Show, chi si è aggiudicato la terza puntata? Ecco la classifica - Come abbiamo visto, a vincere la terza puntata di “ Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, è stata Pamela Petrarolo che ha interpretato Gianna Nannini. Segnala notizie.it

tale show 2025 haTale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo vince la terza puntata - Tale e Quale Show 2025, ecco chi ha vinto la terza puntata del 10 ottobre e la classifica generale. Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show 2025 Ha