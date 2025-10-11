Tale e Quale Show 2025 chi ha vinto la terza punatata? Ecco la classifica completa

Durante l'appuntamento di venerdì 10 ottobre, Tale e Quale Show ha eletto una nuova vincitrice di puntata: ecco la nuova classifica provvisoria. La terza puntata di Tale e Quale Show 2025, in onda venerdì 10 ottobre, ha portato lo show condotto da Carlo Conti a imporsi ancora una volta in prima serata. Il programma di Rai 1 ha infatti totalizzato 20,5 punti di share, contro i 15,1 di Tradimento, in onda su Canale 5. A far compagnia al conduttore, ieri sera, non soltanto la giuria, come sempre composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ma anche il suo buon amico Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, chi ha vinto la terza punatata? Ecco la classifica completa

In questa notizia si parla di: tale - show

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

TALE E QUALE SHOW: IL CAST UFFICIALE DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Pamela Petrarolo vince la terza puntata di #taleequaleshow - X Vai su X

“L’idea di partecipare di Tale e Quale Show c'era già gli anni precedenti, l'anno scorso ho provato la prima volta, ma non è andata bene, quest'anno invece non potevo ammettere la possibilità che questa cosa non andasse in porto. Mi sono impegnato tantissi Vai su Facebook

Tale e Quale Show, chi si è aggiudicato la terza puntata? Ecco la classifica - Come abbiamo visto, a vincere la terza puntata di “ Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, è stata Pamela Petrarolo che ha interpretato Gianna Nannini. Segnala notizie.it

Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo vince la terza puntata - Tale e Quale Show 2025, ecco chi ha vinto la terza puntata del 10 ottobre e la classifica generale. Da gazzetta.it