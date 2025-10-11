Tale e Quale Show 2025 chi è il vincitore della terza puntata | la classifica aggiornata del 10 ottobre | VIDEO
Cala il sipario sulla terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 10 ottobre. Come accade da ben 15 anni, il varietà condotto da Carlo Conti, vede protagonisti volti noti dello spettacolo cimentarsi con esibizioni dal vivo nei panni delle grandi star della musica italiana ed internazionale. Anche quest’anno un’attenta giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi valuterà le esibizioni degli artisti in gara. Vediamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo è la vincitrice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Tale e Quale Show 2025, la terza puntata: vince Pamela Petarolo (Gianna Nannini), la classifica e le assegnazioni della prossima settimana. Cosa è successo - Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, varietà di prima serata firmato Direzione Intrattenimento Prime Time ... Secondo ilmessaggero.it
Tale e Quale Show 2025, Pamela Petrarolo è la vincitrice della terza puntata: la classifica puntata - Pamela Petrarolo trionfa nella terza puntata di Tale e Quale Show su Rai1 con la sua interpretazione di Gianna Nannini ... Scrive fanpage.it