Tale e Quale Show 2025 chi è il vincitore della terza puntata | la classifica aggiornata del 10 ottobre | VIDEO

Cala il sipario sulla terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 10 ottobre. Come accade da ben 15 anni, il varietà condotto da Carlo Conti, vede protagonisti volti noti dello spettacolo cimentarsi con esibizioni dal vivo nei panni delle grandi star della musica italiana ed internazionale. Anche quest'anno un'attenta giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi valuterà le esibizioni degli artisti in gara. Vediamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show. Chi ha vinto la terza puntata di Tale e Quale Show 2025: Pamela Petrarolo è la vincitrice.

Tale e Quale Show 2025, chi è il vincitore della terza puntata: la classifica aggiornata del 10 ottobre