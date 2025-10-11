Tajani sente Rubio l’asse transatlantico allineato per la pace a Gaza | Lavoriamo insieme per la rapida attuazione del piano Trump

Nel riserbo delle cancellerie, una telefonata tra Roma e Washington segna un passaggio decisivo nella crisi mediorientale. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, ha avuto un lungo colloquio con il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Al centro della conversazione, il cessate il fuoco a Gaza e la prospettiva di dare concreta e rapida attuazione «del Piano di Pace del Presidente Trump», come ha annunciato lo stesso Tajani su X. Tajani chiama Rubio. «Lavoriamo insieme», ha aggiunto il titolare della Farnesina, annunciano che il Piano «prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

