Tajani | La ricetta per l' ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa anche a destra
"La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra". Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, conversa con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, prima della Festa dell'ottimismo 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Forza Italia. . La Forza Rassicurante della Toscana - Antonio Tajani - facebook.com Vai su Facebook
La qualità non è dumping. L’Italia rifiuta dazi ingiusti contro la nostra pasta. Grazie all’impegno del Vicepremier Tajani, è attiva una task force per negoziare con gli USA. Difendere il Made in Italy è tutelare agricoltori, imprese e famiglie. - X Vai su X
Tajani, 'non drammatizzare ma proteggere i confini Nato' - "Vedremo cosa deciderà la Nato cosa decideranno insieme in alcuni paesi dell'Unione Europea. Secondo ansa.it