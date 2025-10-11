Tajani | La ricetta per l' ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa anche a destra

Ilfoglio.it | 11 ott 2025

"La ricetta per l'ottimismo? Proteggere le democrazie e arginare gli illiberali in Europa, anche a destra". Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, conversa con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, prima della Festa dell'ottimismo 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tajani, 'non drammatizzare ma proteggere i confini Nato' - "Vedremo cosa deciderà la Nato cosa decideranno insieme in alcuni paesi dell'Unione Europea. Secondo ansa.it

