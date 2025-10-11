Tajani | Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump
Roma, 11 ott. (askanews) – Italia e Stati Uniti lavorano “insieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump” in Medio Oriente. Lo ha sottolineato su X il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che nel suo post ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con l’omologo americano Marco Rubio. “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio”, ha scritto il ministro degli Esteri italiano sul social network, “Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
