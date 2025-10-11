Tajani | Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump

Ildenaro.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 11 ott. (askanews) – Italia e Stati Uniti lavoranoinsieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump” in Medio Oriente. Lo ha sottolineato su X il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, che nel suo post ha annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con l’omologo americano Marco Rubio. “Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano Rubio”, ha scritto il ministro degli Esteri italiano sul social network, “Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - italia

“Battisti è parte del Pantheon di Forza Italia”, scoppia la polemica. La vedova attacca Tajani: “Lucio è di tutti”

Livorno blindata per Salvini e ministri Lega. Forfait di Tajani al convegno Forza Italia

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

tajani italia usa lavoranoTajani: Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump - Italia e Stati Uniti lavorano 'insieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump' in ... Secondo notizie.tiscali.it

tajani italia usa lavoranoTajani a Parigi per riunione sul piano di pace Usa per Gaza - La riunione vede la partecipazione degli E4 (Italia, Francia, Germania e Regno Unito), del Quintetto Arabo (Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar), insieme con Indonesia, ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tajani Italia Usa Lavorano