Tajani e Rubio rilanciano il piano di pace di Trump | L’Italia pronta a far rinascere Gaza
L’Italia si prepara a tornare protagonista nel Mediterraneo. Antonio Tajani, dopo un lungo confronto telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio, annuncia la disponibilità a inviare militari per una missione di pace e le imprese per la ricostruzione di Gaza. “Al fianco degli Stati Uniti per stabilità e sicurezza”, scrive il ministro degli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
tajani - rubio
Ucraina, Tajani rilancia art.5 a colloquio con Rubio ed europei
Tajani: Italia e Usa lavorano insieme per attuazione piano Trump - Italia e Stati Uniti lavorano 'insieme per una rapida attuazione del piano di pace del presidente (Donald) Trump' in ... notizie.tiscali.it scrive
Tajani in Usa, sui dazi 'lavoriamo a un accordo win win' - E' questo il succo della missione lampo in terra americana del ministro degli Esteri Antonio Tajani sui ... Lo riporta ansa.it