Tailleur pizzi colori e pelle | i 5 trend visti sulle passerelle di Parigi da copiare subito
Alcuni parlano di rinascita del lusso e della moda, altri non nascondono gli entusiasmi per le ultime passerelle e per i debutti. Ciò che è certo è che nella capitale francese si è respirata un nuova ventata creativa che, già come è successo nelle sfilate milanesi, ha portato in scena una ritrovata opulenza che non ha risparmiato nessuno — nemmeno quei brand da sempre fedeli a un’estetica minimalista. La Paris Fashion Week di ottobre ha chiuso il sipario del fashion month e ha sancito l’addio definitivo alla sobrietà del “quiet luxury”, lasciando spazio a un linguaggio visivo più ricco, teatrale e consapevolmente femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tailleur - pizzi
La nostra modella per un giorno Nella ha scelto un tailleur in pizzo nero appena arrivato e già andato in soldout Rimasto l'ultimo pezzo in beige Con lo sconto del 50% #tailleurdonna #cerimoniadonna #novita #tailleur - facebook.com Vai su Facebook
Il look del giorno, una nuova pelle per il più classico dei tailleur - A partire dalla silhouette, morbida, maschile nel taglio della giacca doppiopetto e nel fit dritto dei pantaloni a vita alta. Da iodonna.it
Letizia di Spagna, il tailleur bianco low cost è un capolavoro di stile - Letizia di Spagna è una favola con il nuovo completo bianco di Mango che costa meno di 200 euro ma nessuna lo può più avere. Lo riporta dilei.it