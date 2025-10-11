Tailleur pizzi colori e pelle | i 5 trend visti sulle passerelle di Parigi da copiare subito

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni parlano di rinascita del lusso e della moda, altri non nascondono gli entusiasmi per le ultime passerelle e per i debutti. Ciò che è certo è che nella capitale francese si è respirata un nuova ventata creativa che, già come è successo nelle sfilate milanesi, ha portato in scena una ritrovata opulenza che non ha risparmiato nessuno — nemmeno quei brand da sempre fedeli a un’estetica minimalista. La Paris Fashion Week di ottobre ha chiuso il sipario del fashion month e ha sancito l’addio definitivo alla sobrietà del “quiet luxury”, lasciando spazio a un linguaggio visivo più ricco, teatrale e consapevolmente femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tailleur pizzi colori e pelle i 5 trend visti sulle passerelle di parigi da copiare subito

© Ilfattoquotidiano.it - Tailleur, pizzi, colori e pelle: i 5 trend visti sulle passerelle di Parigi da copiare subito

In questa notizia si parla di: tailleur - pizzi

Il look del giorno, una nuova pelle per il più classico dei tailleur - A partire dalla silhouette, morbida, maschile nel taglio della giacca doppiopetto e nel fit dritto dei pantaloni a vita alta. Da iodonna.it

tailleur pizzi colori pelleLetizia di Spagna, il tailleur bianco low cost è un capolavoro di stile - Letizia di Spagna è una favola con il nuovo completo bianco di Mango che costa meno di 200 euro ma nessuna lo può più avere. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Tailleur Pizzi Colori Pelle