Alcuni parlano di rinascita del lusso e della moda, altri non nascondono gli entusiasmi per le ultime passerelle e per i debutti. Ciò che è certo è che nella capitale francese si è respirata un nuova ventata creativa che, già come è successo nelle sfilate milanesi, ha portato in scena una ritrovata opulenza che non ha risparmiato nessuno — nemmeno quei brand da sempre fedeli a un’estetica minimalista. La Paris Fashion Week di ottobre ha chiuso il sipario del fashion month e ha sancito l’addio definitivo alla sobrietà del “quiet luxury”, lasciando spazio a un linguaggio visivo più ricco, teatrale e consapevolmente femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tailleur, pizzi, colori e pelle: i 5 trend visti sulle passerelle di Parigi da copiare subito