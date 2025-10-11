Tadej Pogacar | Giornata perfetta per la squadra vincere cinque volte consecutive è incredibile
Si conclude con la storica vittoria di Tadej Pogacar il Giro di Lombardia 2025. Lo sloveno era il grande favorito e non ha disatteso il pronostico, conquistando per la quinta volta la “Classica delle Foglie Morte”, unico a riuscirci dopo Fausto Coppi. Il campione del mondo in carica ha sorpreso gli avversari attaccando sul Passo di Ganda, alzando il ritmo ed involandosi verso la vittoria. Prestazione nuovamente mostruosa quella di Pogacar, che ha anticipato di 1’48” il suo rivale Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), battuto ancora nettamente. Terzo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), che paga 3’14” dallo sloveno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar vince il Giro di Lombardia per il quinto anno di fila. Eguagliato il record di Fausto Coppi. Secondo Evenepoel, terzo Storer - Lo sloveno vince un'altra volta la classica delle foglie morte e scrive l'ennesima pagina di storia del ciclismo: è il primo, di sempre, a conqui ... eurosport.it scrive