Synology DS425+ | il NAS che accelera tutto protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

Dday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il DS425+ è la soluzione ideale per professionisti e aziende che vogliono gestire file e dati in autonomia, senza dipendere dal cloud. Con rete 2.5 GbE, cache NVMe e software avanzati come Synology Drive e Photos, offre velocità, sicurezza e condivisione smart, senza costi ricorrenti.. 🔗 Leggi su Dday.it

synology ds425 il nas che accelera tutto protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

© Dday.it - Synology DS425+: il NAS che accelera tutto, protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

In questa notizia si parla di: synology - ds425

Synology DS425+: il NAS che accelera tutto, protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

Synology DS425+: il NAS che accelera tutto, protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

Synology DS425+: il NAS che accelera tutto, protegge i dati e semplifica la vita digitale di professionisti e aziende

Cerca Video su questo argomento: Synology Ds425 Nas Accelera