Switching lampo rinviato | il cambio fornitore luce in 24 ore slitta al 2026

Bisognerà aspettare ancora per poter cambiare fornitore di energia elettrica in 24 ore. Il cosiddetto switching lampo, che doveva entrare in vigore il prossimo 1 gennaio e rivoluzionare il mercato, dovrà attendere ancora un po’. Servirà più tempo. L’opzione sarà attivata “entro” l’anno prossimo.  Il rinvio è contenuto nel decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul Market Design, approvato dal Consiglio dei Ministri. La nuova versione del testo sostituisce la scadenza “al più tardi il 1° gennaio 2026” con “entro il 2026”. In altre parole: il passaggio rapido si farà, ma con tempi ancora da definire. 🔗 Leggi su Panorama.it

