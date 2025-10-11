SWITCH Moonlight-Switch Rilasciata la Versione v1.34 | Prima Release Ufficiale per iOS e Miglioramenti al Codice

Buone notizie per gli appassionati di game streaming!  XITRIX  ha appena rilasciato, pochi minuti fa, l’aggiornamento  v1.3.4  di  Moonlight-Switch, il port per Nintendo Switch del noto progetto Moonlight, che permette di giocare in streaming ai titoli della propria libreria PC su console. Questo aggiornamento, sebbene minore nel numero di versione, porta con sé un miglioramento importante alle fondamenta del progetto e, soprattutto, una novità molto attesa. Cosa c’è di nuovo in v1.3.4?. Il changelog completo, disponibile sul repository GitHub, evidenzia due principali punti di interesse: Aggiornamento di  moonlight-common-c:  La libreria comune al cuore di Moonlight è stata migliorata, portando con sé ottimizzazioni generali e fix che beneficiano tutte le piattaforme supportate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

