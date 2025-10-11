Svizzera prima convocazione in nazionale maggiore per Athekame

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zachary Athekame, terzino destro del Milan arrivato in estate dallo Young Boys, è stato convocato della Svizzera per il prossimo impegno. È la prima volta in nazionale maggiore per lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Svizzera, Athekame convocato per la prima volta in nazionale maggiore - Come riporta il sito della Federcalcio svizzera, Zachary Athekame, esterno destro del Milan, è stato convocato dalla nazionale maggiore per il match in programma lunedì in casa ... Scrive milannews.it

svizzera prima convocazione nazionaleLuca Jaquez, il nuovo Akanji della Svizzera - Prima convocazione in Nazionale e prima conferenza stampa, dopo appena un allenamento con la Svizzera. Come scrive rsi.ch

