Svezia-Kosovo quarta giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del Gruppo B di qualificazione Mondiali 2026. Gli scandinavi si giocano le ultime chance di accedere alla fase finale contro gli avversari che fin qui hanno sorpreso positivamente. Svezia-Kosovo si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Ullevi. SVEZIA-KOSOVO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scandinavi si trovano quarti in classifica con un solo punto, ma in caso di vittoria aggancerebbero proprio i kosovari avanti di tre punti. La Nazionale di Tomasson non sta disputando un gran cammino, ma ora ha la possibilità di rifarsi. I kosovari hanno invece sorpreso ottenendo quattro punti in tre giornate.

In questa notizia si parla di: svezia - kosovo

