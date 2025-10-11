Supplenze docenti 2025 26 | migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: migliaia di INTERPELLI per la ricerca di insegnanti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti

supplenze docenti 2025 26Carta del Docente estesa ai supplenti con contratto al 30 Giugno: passa l’emendamento, ecco le novità - La Commissione Cultura del Senato ha approvato l'emendamento al Decreto nuova maturità che estende la Carta del Docente ai supplenti con contratto al 30 Giugno. Si legge su ticonsiglio.com

Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Come scrive orizzontescuola.it

