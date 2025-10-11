Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 11 ottobre 2025
(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025. Centrati invece otto ‘5’ che vincono 23.713,82 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 64,1 milioni di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
