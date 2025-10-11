Superbike | Razgatlioglu si prende gara-1 al GP di Estoril Secondo Bulega
Il cuore non basta. Toprak Razgatlioglu rispetta il pronostico e vince la gara-1 del GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Dominio del turco nel circuito lusitano, abile a regolare Nicolò Bulega. Il pilota in forza alla BMW si è reso artefice di una performance solida, contrassegnata da due partenze a causa di un maxi incidente che ha coinvolto Nagashima, Mackenzie, Bassani, Van der Mark e Sofuoglu. In occasione del secondo start il pilota che l’anno prossimo correrà in MotoGP ha non poco faticato, ritrovandosi in quinta posizione salvo risalire prepotentemente la china fino a superare prima la Ducati di Bulega e, successivamente, quella di Alvaro Bautista, fino a quel momento in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - razgatlioglu
Superbike, in Ungheria Bulega sarà cacciatore e non più lepre. Ruoli invertiti con Razgatlioglu
Superbike, Toprak Razgatlioglu fa subito il vuoto nella FP1 del GP di Ungheria, 3° Iannone, 5° Bulega
LIVE Superbike, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: Bulega sfida Razgatlioglu
NIENTE CALCOLI - Toprak Razgatlioglu all'Estoril si sta trovando di fronte un Nicolò Bulega estremamente aggressivo. "Ma non farò strategie" Ecco perchè #corsedimoto #toprakrazgatlioglu #worldsbk #superbike #bmwmotorrad - X Vai su X
Marc Márquez torna re: 9° titolo mondiale, un uomo finalmente in pace. A Motegi Bagnaia domina, Mir riporta Honda sul podio. In Superbike ad Aragon continua lo show Razgatlioglu-Bulega - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, Razgatlioglu regola Bulega nella Superpole del GP di Estoril - Toprak Razgatlioglu sale in cattedra in occasione della Superpole valida per il GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Scrive oasport.it
Estoril 2025, Superpole: dominio di Razgatlioglu, Bulega 2° - Grande prestazione del campione del mondo in carica, che rifila tre decimi al suo diretto rivale e quasi un secondo a Bautista, autore del 3° tempo ... Segnala formulapassion.it