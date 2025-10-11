Superbike | Razgatlioglu si prende gara-1 al GP di Estoril Secondo Bulega

Il cuore non basta. Toprak Razgatlioglu rispetta il pronostico e vince la gara-1 del GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Dominio del turco nel circuito lusitano, abile a regolare Nicolò Bulega. Il pilota in forza alla BMW si è reso artefice di una performance solida, contrassegnata da due partenze a causa di un maxi incidente che ha coinvolto Nagashima, Mackenzie, Bassani, Van der Mark e Sofuoglu. In occasione del secondo start il pilota che l’anno prossimo correrà in MotoGP ha non poco faticato, ritrovandosi in quinta posizione salvo risalire prepotentemente la china fino a superare prima la Ducati di Bulega e, successivamente, quella di Alvaro Bautista, fino a quel momento in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

