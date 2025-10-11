Superbike Razgatlioglu regola Bulega nella Superpole del GP di Estoril
Toprak Razgatlioglu sale in cattedra in occasione della Superpole valida per il GP di Estoril, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Grandissima prestazione del turco, abile a regolare il rivale Nicolò Bulega in quella che si preannuncia una delle lotte più divertenti dell’intero campionato, vista l’altissima posta in palio. Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza alla BMW ha fermato il cronometro a 1:34.203, rifilando un distacco di 0.346 al ducatista, il quale ha arginato l’ottimo compagno di squadra Alvaro Bautista, terzo classificato con un ritardo di addirittura 0.960. 🔗 Leggi su Oasport.it
