Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli highlights del Giro di Lombardia 2025: quinto successo di fila per Tadej Pogacar, che ha stravinto partendo da solo a 37 km dallarrivo e annullando le velleità del fuggitivo americano Quinn Simmons. Per lo sloveno è la decima Monumento di una carriera che non ha limiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Super Pogacar, scatta a 37 km dall'arrivo e vince il Lombardia: highlights

