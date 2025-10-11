Super Charlie recensione del film d’animazione premiato al Giffoni Film Festival
La nostra recensione di Super Charlie, grazioso film d’animazione premiato al Giffoni Film Festival 2025: famiglia, fratellanza e un piccolo super eroe che porta il pannolino al posto del mantello, con tanto di colpo di scena finale. Super Charlie, premiato come Miglior film al Giffoni Film Festival nella categoria Elements 6+, è un piacevolissimo film d’animazione che mette al centro l’amore tra fratelli. Una sorta di racconto di formazione sotto forma di avventura, condita da superpoteri e dal passaggio dall’infanzia all’adolescenza reso ancora più difficile dall’arrivo di un bebè in famiglia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Super Charlie, in anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster del film di animazione vincitore a Giffoni!
Dopo aver vinto come Miglior Film il Giffoni Film Festival, arriva in sala "Super Charlie", tratto dai libri di Camilla Läckberg
Super Charlie: un nuovo baby eroe in città
Super Charlie, la recensione del film di animazione, per tutti i figli di mezzo - Super Charlie recensione film di animazione di Jon Holmberg da libri di Camilla Läckberg premio a Giffoni 2025 miglior film sezione Elements 6+
Super Charlie, di Jon Holmberg - Super Charlie è un buddy movie per ragazzi capace, almeno per un po', di far andare di pari passo la sua morale e gli exploit da "genere" puro