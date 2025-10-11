Super Charlie recensione del film d’animazione premiato al Giffoni Film Festival

La nostra recensione di Super Charlie, grazioso film d’animazione premiato al Giffoni Film Festival 2025: famiglia, fratellanza e un piccolo super eroe che porta il pannolino al posto del mantello, con tanto di colpo di scena finale. Super Charlie, premiato come Miglior film al Giffoni Film Festival nella categoria Elements 6+, è un piacevolissimo film d’animazione che mette al centro l’amore tra fratelli. Una sorta di racconto di formazione sotto forma di avventura, condita da superpoteri e dal passaggio dall’infanzia all’adolescenza reso ancora più difficile dall’arrivo di un bebè in famiglia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

