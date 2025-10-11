Suore in fuga dal convento madre Aline | Contro di me accuse false ora guardo avanti
Cinque mesi fa sono uscite dalla clausura dopo che l’abbadessa era stata accusata di maltrattamenti. Siamo andati a trovarle e ci hanno raccontato un’altra verità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Suore in fuga dal convento, madre Aline: «Contro di me accuse false, ora guardo avanti» - Cinque mesi fa sono uscite dalla clausura dopo che l’abbadessa era stata accusata di maltrattamenti. Si legge su vanityfair.it
Suore in fuga dal convento, spuntano le carte. La lettera a Papa Francesco: «Madre Pereira tira i capelli alla consorella» - Dopo giorni di fughe e di veleni, ora spuntano le carte sul commissariamento del monastero di clausura dei santi Gervasio e Protasio, raccontando i clamorosi retroscena della spinosa vicenda. Da ilmattino.it