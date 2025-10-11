Il Gran Premio di Modena - sulle strade di Enzo edizione 2025, organizzato dal Circolo della Biella, ha visto la partecipazione di una trentina di equipaggi che si sono potuti godere le bellezze dell’ Appennino, alla scoperta dei luoghi del Mito Ferrari sulle strade che fanno da cornice alla Motor Valley. Proprio dalla cittadina del cavallino rampante la carovana è stata fatta partire direttamente dal sindaco Luigi Zironi, che ha dato il via alle prove di abilità con un percorso che ha coinvolto i luoghi iconici del Cavallino, sfidandosi in un tracciato dove la precisione fa la classifica. Dopo la seconda prova presso le cantine Pezzuoli, gli equipaggi hanno raggiunto Serramazzoni, accolti dal Sindaco Simona Ferrari, e successivamente si sono diretti verso il Golf Club San Valentino per una prova di abilità ed il pranzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sulle strade del Drake. Trenta equipaggi in pista