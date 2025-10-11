Successi per Irene Panzavolta e Dora Gasperini
La Skate School di Cesena continua a raccogliere importanti soddisfazioni a livello internazionale. Nei giorni scorsi nella città slovena di Velenje, si è infatti svolta la finale del ‘ World Rookie Tour ’, una competizione di alto livello che ha coinvolto rider provenienti da tutt’Europa e alla quale ha partecipato anche una delegazione cesenate guidata dal coach Mattia Cecchetti. Nello specifico, Irene Panzavolta ha vinto la categoria ‘Rookie Girl’, mentre Dora Gasperini si è classificata seconda nella ‘Grom Girl’. Le due ragazze si sono fatte valere coronando al meglio una intensa fase di preparazione svoltasi negli spazi cesenati della ’10 Sb’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: successi - irene
Concerto da non perdere all’Arena. Sabato arriva la star Irene Grandi. Un viaggio tra i successi musicali
Irene Dalis, all'anagrafe Yvonne Patricia Dalis (San Jose, 8 ottobre 1925 – San Jose, 14 dicembre 2014) è stata un mezzosoprano statunitense. Nata a San Jose nel 1925 in una famiglia di origini italiane e greche, studiò al San Jose State College, ove conseg - facebook.com Vai su Facebook
Successi per Irene Panzavolta e Dora Gasperini - La Skate School di Cesena continua a raccogliere importanti soddisfazioni a livello internazionale. Riporta ilrestodelcarlino.it