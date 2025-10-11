Successi per Irene Panzavolta e Dora Gasperini

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025

La Skate School di Cesena continua a raccogliere importanti soddisfazioni a livello internazionale. Nei giorni scorsi nella città slovena di Velenje, si è infatti svolta la finale del ‘ World Rookie Tour ’, una competizione di alto livello che ha coinvolto rider provenienti da tutt’Europa e alla quale ha partecipato anche una delegazione cesenate guidata dal coach Mattia Cecchetti. Nello specifico, Irene Panzavolta ha vinto la categoria ‘Rookie Girl’, mentre Dora Gasperini si è classificata seconda nella ‘Grom Girl’. Le due ragazze si sono fatte valere coronando al meglio una intensa fase di preparazione svoltasi negli spazi cesenati della ’10 Sb’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

