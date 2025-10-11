Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal bene anche Nadalini
La stagione degli sport invernali si apre subito con un podio per l’Italia. Pietro Sighel ha concluso al secondo posto la finale dei 500 metri nella prima tappa del World Tour di short track a Montreal. Era una sfida tutta tra Canada e Italia, visto che nell’ultimo atto c’erano tre padroni di casa e due azzurri, con un ottimo Thomas Nadalini capace di raggiungere l’ultimo atto. A vincere è stato William Dandjinou, che ha preso subito la testa della gara, riuscendo a resistere ad ogni assalto di un Sighel che ha cercato continuamente il sorpasso al fortissimo canadese. L’azzurro non è mai riuscito a trovare il varco giusto, accontentandosi alla fine comunque di un ottimo secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
