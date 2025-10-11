Sub disperso alle Formiche | ricerche in corso
A coordinare le operazioni è la Capitaneria di Porto Santo Stefano: in azione una squadra di Soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco di Grosseto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: disperso - formiche
Grosseto, sub disperso alle Formiche. Ricerche in corso
Lo avevo incrociato a una trentina di metri domenica 21 settembre alle formiche di Montecristo -scoglio d’Africa-. Ci siamo salutati come si fa tra velisti e tra navigatori solitari … purtroppo mi ricordo bene di aver notato che quando l’ho incrociato non aveva il sa - facebook.com Vai su Facebook
Grosseto, sub disperso alle Formiche. Ricerche in corso - La sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto è stata attivata per un sub disperso alle Formiche di ... Segnala msn.com
Paura per un sub disperso alle isole Formiche, ricerche in corso - A coordinare le operazioni è la Capitaneria di Porto Santo Stefano: in azione una squadra di Soccorritori ... Si legge su corrieredimaremma.it