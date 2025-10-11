Sua figlia ha avuto un incidente Finto maresciallo truffa due anziane a Bedonia e Solignano | denunciata coppia di italiani

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Borgo Val di Taro, supportati dai colleghi delle Stazioni di Borgotaro, Bedonia e Solignano, hanno concluso una brillante indagine che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 39enne e una 32enne residenti in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: figlia - avuto

Si spaccia per maresciallo e chiama una 99enne: «Sua figlia ha avuto un incidente». La badante sventa la truffa

«Sua figlia ha avuto un incidente, servono 10mila euro», ma lei mette in viva voce i carabinieri: preso il truffatore

Ozzy Osbourne, la guerra dell’eredità: “Si prospetta una battaglia legale”. La figlia Kelly: “Ho perso il migliore amico che abbia mai avuto”

A Benevento una madre uccisa, il figlio di 15 anni non ce l’ha fatta e la figlia è gravissima. Forse, se i ragazzi avessero avuto gli strumenti per denunciare i comportamenti violenti del padre, oggi non parleremmo di questa tragedia. Molto spesso la violenza n - facebook.com Vai su Facebook

Michelle festeggia la figlia e la madre: le dediche nel giorno speciale (e quella battutina che imbarazza la showgirl) - Il 10 marzo è un giorno speciale per la famiglia: sui social le condivisioni della showgirl che non resta indifferente all'ironia pungente della madre ... Da today.it

“Mia figlia non è stata invitata alla festa di compleanno, era in lacrime perché l’hanno esclusa davanti a tutti”: una madre si sfoga su Reddit - Una bambina torna a casa in lacrime dopo aver visto i compagni ricevere inviti per una festa a cui non è stata invitata ... Scrive ilfattoquotidiano.it