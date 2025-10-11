Sua figlia è in carcere occorrono 8.500 euro per liberarla

Non conosce la parola crisi il mondo delle truffe agli anziani. E' notizia di queste ore che nella settimana tra il 6 e il 10 ottobre un'anziana signora di Villa del Conte ha ricevuto la telefonata di un sedicente tutore dell'ordine che l'ha messa al corrente che la figlia era stata arrestata a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Mamma e figlia in carcere con droga ma cane Airon le blocca

Al colloquio in carcere con la droga nascosta nelle parti intime: mamma e figlia davanti al giudice

La compagna di Alessandro Venier fuori dal carcere, andrà in una struttura protetta. L’ipotesi dell’affido della figlia di 6 mesi in Colombia

Il caso dei preservativi da distribuire ai detenuti del carcere di Pavia. La mamma che ha salvato la figlia dal suicidio afferrandola per i piedi ("Casca il mondo" di Annalisa Teggi) https://www.tempi.it/rapporti-protetti/ - facebook.com Vai su Facebook

Maltrattamenti sulla figlia disabile la difesa prova a evitare il carcere - Provano a evitare il carcere dimostrando la loro versione nel processo di secondo grado, e cioè che quei lividi non furono causati da percosse ma da tentativi di contenere le crisi della loro figlia, ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Libero dopo quasi vent'anni in carcere, ma appena esce truffa due anziane: «16mila euro o sua figlia passerà guai» - È uscito dal carcere dopo vent'anni, ma non ha avuto neanche il tempo di godersi l'agognata libertà che ha subito ripreso la vecchia strada: adesso rischia di passare altri anni dietro le sbarre. Come scrive leggo.it