Su Prime Video in occasione del Columbus Day Il Monaco che vinse l’Apocalisse

In occasione del Columbus Day “ Il Monaco che vinse l’Apocalisse ” di Jordan River approda su Prime Video Dopo la distribuzione nei cinema italiani, durata circa nove mesi, l’inedita pellicola “ Il Monaco che vinse l’Apocalisse ” di Jordan River arriva ora sulle piattaforme. Il film, prodotto e distribuito dalla Delta Star Pictures, dopo aver riscosso grande interesse da parte del pubblico in sala, dal 12 ottobre 2025 sarà disponibile per tutti sulla piattaforma streaming di film Prime Video. L’uscita del film sulle piattaforme dal giorno 12 ottobre, data in cui è stata scoperta l’America da parte di Cristoforo Colombo, non è casuale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
