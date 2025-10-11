Su Prime Video in occasione del Columbus Day Il Monaco che vinse l’Apocalisse

Romadailynews.it | 11 ott 2025

In occasione del Columbus Day “ Il Monaco che vinse l’Apocalisse ” di Jordan River approda su Prime Video Dopo la distribuzione nei cinema italiani, durata circa nove mesi, l’inedita pellicola “ Il Monaco che vinse l’Apocalisse ” di  Jordan River  arriva ora sulle piattaforme. Il film, prodotto e distribuito dalla  Delta Star Pictures, dopo aver riscosso grande interesse da parte del pubblico in sala, dal  12 ottobre 2025  sarà disponibile per tutti sulla piattaforma streaming di film  Prime Video. L’uscita del film sulle piattaforme dal giorno  12 ottobre,  data in cui è stata scoperta l’America da parte di  Cristoforo Colombo, non è casuale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

