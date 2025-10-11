Stupro Sondrio procuratore e questore | territorio sicuro no allarmismi
''L'allarme che in questi giorni si sta alimentando non deve trasformarsi in una percezione di insicurezza generalizzata''.
In questa notizia si parla di: stupro - sondrio
STUPRO A SONDRIO, ZOFFILI (LEGA): "GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE DONNE, FARÒ UN SOPRALLUOGO NEL CENTRO D'ACCOGLIENZA DI COLORINA" Roma, 8 ott. - "Ritengo agghiacciante quanto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Sondrio,
Violentata e rapinata in strada a Sondrio, svuotato il centro di accoglienza dell'aggressore. Via la metà degli ospiti stranieri - Dopo la violenza subita da una donna scattano provvedimenti.
Sondrio, donna di 44 anni violentata e seviziata: rischia di perdere un occhio - La donna, vittima di uno stupro nei pressi della stazione, è in prognosi riservata.