Stupro di gruppo per una riminese in vacanza | test del Dna per gli indagati

Rimini, 11 ottobre 2025 – Le indagini sulla presunta violenza sessuale consumata lo scorso giugno nel Salento, ai danni di una giovane turista di Rimini, entrano nella fase decisiva. Nei giorni scorsi, nella caserma dei carabinieri di Casarano (Lecce), sono stati effettuati i prelievi salivari ai quattro giovani pugliesi indagati per il presunto stupro. I ragazzi – tutti poco più che ventenni e residenti tra Taviano, Taurisano e Melissano – hanno dato il loro consenso all’esame, eseguito alla presenza della genetista Giacoma Mongelli. Una procedura rapida ma cruciale. Le operazioni peritali vere e proprie prenderanno il via nei prossimi giorni, quando il laboratorio incaricato confronterà i profili genetici con le tracce repertate nelle fasi successive alla denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
