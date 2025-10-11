Uno studio dell’Imperial College di Londra rivela il potere terapeutico dei film dello Studio Ghibli. Scopri come l’animazione di Miyazaki aumenta la felicità. C’è una magia, nello Studio Ghibli, che va oltre l’animazione impeccabile e le storie indimenticabili. È una sensazione quasi tattile, un’atmosfera che ci avvolge e, secondo la scienza, ha il potere di guarire. Mentre Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki costruivano il loro impero di sogni a partire dagli anni ’80, forse non immaginavano che un giorno la loro arte sarebbe stata presa in esame in un laboratorio di psicologia. Eppure, è accaduto. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Studio Ghibli, la ricetta della felicità: perché i film di Miyazaki fanno bene all’anima