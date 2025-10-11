Studente aggredito all’uscita da scuola nessuno è intervenuto
Tempo di lettura: 2 minuti Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei all’uscita da scuola, a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri: il giovane, studente del primo anno delle superiori, è stato accerchiato e colpito con calci e pugni. La scena si è svolta davanti ad altri studenti e adulti, che non sono intervenuti. Un video dell’aggressione, diffuso online in forma anonima, mostra il 14enne mentre viene ripetutamente colpito. Il ragazzo ha riportato contusioni giudicate lievi ed è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ ospedale vallese “San Luca”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: studente - aggredito
