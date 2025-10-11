Strozzava i connazionali Arrestata sudamericana denunciato il marito | prestiti con tassi del 216%
Arrestata una donna di origine sudamericana per usura nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese e svolta dai finanzieri del Gruppo di Varese che hanno scoperto e smantellato un sistema illecito per la concessione di prestiti a tassi usurari, rivolto a persone in condizioni economiche particolarmente precarie. In particolare, le attività investigative hanno consentito di accertare che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, la donna, peruviana, con il marito aveva avviato un’attività abusiva di intermediazione finanziaria, erogando prestiti per un importo complessivo pari a circa 100. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
