Striscia la Notizia nel mirino della Rai | Enzo Iacchetti sgancia la bomba
La RAI voleva dividere la coppia Greggio-Iacchetti? Il comico racconta l’offerta shock e il piano nascosto contro Striscia la Notizia Cosa succede davvero dietro le quinte della TV italiana? Una rivelazione clamorosa scuote il mondo dello spettacolo. Enzo Iacchetti ha svelato un retroscena che ha il sapore del complotto. Secondo lui, la RAI avrebbe provato a sabotare Striscia la Notizia, tentando di dividere la storica coppia che lo vede protagonista con Ezio Greggio. Una mossa che avrebbe potuto stravolgere l’identità di uno dei programmi simbolo della televisione italiana. Negli ultimi anni, gli ascolti di Striscia sono calati: dallo storico 21%, con punte del 32%, si è scesi anche sotto il 15%. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Striscia la Notizia in pausa, il tg satirico cancellato dai palinsesti autunnali
Striscia la Notizia cambia completamente dopo 36 anni: "Sarà un appuntamento settimanale in prima serata". Il tg satirico di Antonio Ricci lascia l'access prime time dopo 36 anni per fare spazio al successo de La ruota della fortuna
Striscia la Notizia non è stata cancellata ma diventa settimanale, quando torna il tg satirico Mediaset - Dopo 36 anni di programmazione quotidiana, Striscia la Notizia cambia formula: diventa un appuntamento settimanale in prima serata, sempre su Canale 5