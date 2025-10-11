Striscia di Gaza quanto ci vorrà per ricostruire? 21 anni solo per rimuovere le macerie Tempi e costi tutti gli step
Per la prima volta dopo dua anni di bombardamenti incessanti, a Gaza le urla di dolore diminiuiscono per lasciare spazio a silenzi carichi di attesa. Il conflitto tra Israele e Hamas ha lasciato. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: striscia - gaza
Gaza, il grido dell’Ue contro la fame e la morte nella Striscia: “Israele rispetti le promesse”
Israele: «Pronti a pausa umanitaria a Gaza»E di notte paracadutati gli aiuti nella Striscia Ma l'esercito: falso che lì si muoia di fame
Le trappole della Striscia di Gaza. “Bombe, cecchini, agguati. Sarà un bagno di sangue”
Il ritorno a Gaza City e nel nord della Striscia di migliaia di palestinesi dopo il cessate il fuoco e il ritiro parziale dell'esercito israeliano. E' stato lo stesso Idf a dare il via libera alla marcia dei civili verso il centro e la parte settentrionale della Striscia, liberando Al - facebook.com Vai su Facebook
Israele dice che è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza - X Vai su X
Ricostruire Gaza, il futuro della Striscia tra il piano Trump, Blair, l’Italia: “Affari per 53 miliardi di dollari” - Ricostruire Gaza, il futuro della Striscia tra il piano Trump, Blair, l'Italia: "Affari per 53 miliardi di dollari" ... Segnala msn.com
Tajani su Gaza: "L'Italia si candida a ricostruire la Striscia dopo la guerra" - Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, sarà oggi a Parigi per partecipare a una riunione sull'attuazione del piano di pace per ... Come scrive iltempo.it