Strisce pedonali | Le metteremo in sicurezza

Strisce pedonali riverniciate ex novo, segnali luminosi da collocare in terra, lampeggianti e altro ancora. Sono alcuni dettagli del progetto di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del territorio comunale su cui sta lavorando il Comune. Ad annunciarlo è l’assessore a viabilità e polizia municipale Andrea Cosci (nella foto durante un incontro con i residenti) che in questo modo replica alle preoccupazioni del comitato di Pontestrada espresse nell’edizione di ieri per i pericoli in prossimità delle strisce vicine al sottopasso di via Marconi. "Stiamo lavorando su un programma di revisione degli attraversamenti pedonali. 🔗 Leggi su Lanazione.it