stretta sui rifiuti nei parchi in campo le giacche verdi

Abbandono di rifiuti e cattiva gestione di cani ed altri animali: a San Giovanni scattano i controlli e le multe. L'amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con l' Associazione Nazionale Giacche Verdi Gruppo Provinciale di Rimini, per l'attività di vigilanza e tutela ambientale sul territorio comunale per un anno, fino a settembre 2026. "L'obiettivo è di garantire una presenza costante nei parchi pubblici e nei luoghi di maggior valore naturalistico – conferma l'amministrazione comunale marignanese – promuovendo educazione civica, ambientale e un controllo più capillare su comportamenti illeciti come l'abbandono dei rifiuti, il mancato rispetto delle aree verdi, e la cattiva gestione degli animali d'affezione".

