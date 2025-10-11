Street food Giornate Fai d’Autunno il Vava birra e spettacoli | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano “Streeat” food truck festival a ChorusLife, le giornate Fai d’Autunno, il Vava ospite all’evento per i 65 anni di Fidas Bergamo, Oktoberg Fest al Piazzale degli Alpini e spettacoli. Da annotare, inoltre, BergamoScienza, Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport, l’Ensemble Locatelli in concerto al Ridotto Gavazzeni (sabato), il Fashion dj-set a bar L’Essenziale (sabato), Fotografica Bergamo Festival, mostre d’arte e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 11 e domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Street food, Giornate Fai d’Autunno, il Vava, birra e spettacoli: il week-end in città

