Strappano le collane durante i concerti Tre denunciati dai carabinieri

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica e la festa avevano attirato migliaia di persone, ma tra il pubblico del Wonderlast Festival, lo scorso 11 e 12 luglio, c’era anche chi aveva ben altri obiettivi. I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà tre uomini – un 27enne di Genova, un 25enne di Torino e un 51enne di Imperia – ritenuti responsabili di una serie di furti con strappo commessi durante la manifestazione. Secondo le indagini, i tre si sarebbero confusi tra la folla riunita sotto il palco, approfittando dell’entusiasmo e della calca per individuare spettatori che indossavano collane d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

