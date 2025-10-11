Strappa la collana a una ragazza e scappa ma viene bloccato dalla polizia

Milanotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva appena strappato la collanina a una ragazza per strada, ma prima di riuscire a scappare è stato fermato. Arrestato per furto con strappo un uomo, cittadino egiziano di 19 anni, irregolare in Italia e con precedenti. Tutte è successo alle due circa della notte tra venerdì 10 e sabato 11. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

