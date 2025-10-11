Strangola la moglie poi si getta nel vuoto | omicidio-suicidio nel Modenese

Un nuovo episodio di omicidio-suicidio scuote il Modenese, a pochi giorni di distanza da un caso analogo avvenuto a Castelfranco Emilia: gli inquirenti sono al lavoro alla periferia di Mirandola (Modena) per far luce sul dramma che vede coinvolti due anziani, per quanto i contorni della vicenda appaiano abbastanza chiari. L'allarme è scattato intorno alle ore 8.30 di oggi, sabato 11 ottobre, quando alcuni residenti hanno contattato le autorità per segnalare il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 87 anni in via San Faustino. L'anziano si sarebbe gettato nel vuoto dal terzo piano della palazzina in cui viveva insieme alla moglie, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strangola la moglie poi si getta nel vuoto: omicidio-suicidio nel Modenese

