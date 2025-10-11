Strangola la moglie malata poi si lancia dalla finestra al terzo piano | omicidio-suicidio nel Modenese

Leggo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio-suicidio questa mattina nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. È accaduto. 🔗 Leggi su Leggo.it

strangola moglie malata lanciaStrangola la moglie e si getta dal terzo piano: omicidio-suicidio nel Modenese - L’uomo, 86 anni, ha ucciso la donna affetta da demenza senile. Secondo bologna.repubblica.it

strangola moglie malata lanciaUccide la moglie 89enne malata e si suicida a 86 anni gettandosi dal terzo piano: è il secondo caso in pochi giorni - Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 per poi togliersi la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. Da msn.com

